Visite de chantier 22 Rue Principale, 2 juin 2023, Laroin.

La Commune de Laroin et l’Association La Prefass’ organisent des visites du chantier de la Ferme Guilhembaqué pour découvrir différentes techniques d’écoconstruction et d’éco-rénovation. Ces visites seront aussi l’occasion de vous présenter les activités futures de la Ferme.

Visite par groupe de 10 personnes maxi.

inscription obligatoire.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 19:00:00. EUR.

22 Rue Principale Ferme Guilhembaque

Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Commune of Laroin and the Association La Prefass’ organize visits of the building site of the Farm Guilhembaqué to discover various techniques of ecoconstruction and eco-renovation. These visits will also be an opportunity to present the future activities of the Farm.

Visit by group of 10 people maximum.

registration required

El Ayuntamiento de Laroin y la Asociación « La Prefass » organizan visitas a las instalaciones de la Granja Guilhembaqué para descubrir diferentes técnicas de eco-construcción y eco-renovación. Estas visitas también serán una oportunidad para presentar las futuras actividades de la Granja.

Visita por grupo de 10 personas máximo.

inscripción obligatoria

Die Gemeinde Laroin und der Verein La Prefass’ organisieren Besuche auf der Baustelle der Ferme Guilhembaqué, um verschiedene Techniken des ökologischen Bauens und der Öko-Renovierung kennenzulernen. Diese Besuche werden auch die Gelegenheit bieten, Ihnen die zukünftigen Aktivitäten der Ferme vorzustellen.

Besichtigung pro Gruppe von max. 10 Personen.

anmeldung erforderlich

Mise à jour le 2023-03-01 par OT Pau