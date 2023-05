Les Paysanneries, L’Histoire de Manon et de son village en 1885 Laroche Masquières Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Masquières Les Paysanneries, L’Histoire de Manon et de son village en 1885 Laroche, 6 août 2023, Masquières. Masquières,Lot-et-Garonne Un théâtre de nature conçu tout spécialement a été aménagé, pouvant recevoir plus de 700 personnes. Pendant que l’histoire de Manon est contée, 100 figurants bénévoles revivent dans un site naturel la vie quotidienne de nos aînés.

Suivi d’un repas champêtre, sur réservation..

2023-08-06 à ; fin : 2023-08-06 20:30:00. EUR.

Laroche Masquières

Masquières 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Se ha montado un teatro natural especialmente diseñado, con capacidad para más de 700 personas. Mientras se cuenta la historia de Manon, 100 figurantes voluntarios reviven la vida cotidiana de nuestros mayores en un entorno natural.

A continuación, comida campestre (previa reserva). Es wurde ein eigens entworfenes Naturtheater eingerichtet, das über 700 Personen Platz bietet. Während die Geschichte von Manon erzählt wird, erleben 100 freiwillige Statisten an einem natürlichen Ort den Alltag unserer Senioren.

Anschließend ein ländliches Essen, Reservierung erforderlich. Mise à jour le 2023-05-26 par OT Fumel – Vallée du Lot Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Masquières Autres Lieu Laroche Adresse Laroche Masquières Ville Masquières Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Laroche Masquières

Laroche Masquières Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/masquieres/

Les Paysanneries, L’Histoire de Manon et de son village en 1885 Laroche 2023-08-06 was last modified: by Les Paysanneries, L’Histoire de Manon et de son village en 1885 Laroche Laroche Masquières 6 août 2023