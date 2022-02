L’Arnaqueuse Ornans, 14 mai 2022, Ornans.

L’Arnaqueuse Centre d’animation et de loisirs 23, Rue de la Corvée Ornans

2022-05-14 – 2022-05-14 Centre d’animation et de loisirs 23, Rue de la Corvée

Ornans Doubs

EUR 14 A la recherche du grand amour, Luc fait appel aux services de Clara, love coach séductrice. Problème: elle se révèle un brin malhonnête, et rien ne va se passer comme prévu… Dans ces conditions, trouver l’amour ne sera pas simple! “L’arnaqueuse” est une comédie romantique, drôle et touchante, où les situations tordantes et originales se succèdent: diner déjanté dans un grand restaurant, leçon de drague hilarante, accident de bilboquet, allergies multiples, scène de danse mythique.

+33 3 81 62 40 33

A la recherche du grand amour, Luc fait appel aux services de Clara, love coach séductrice. Problème: elle se révèle un brin malhonnête, et rien ne va se passer comme prévu… Dans ces conditions, trouver l’amour ne sera pas simple! “L’arnaqueuse” est une comédie romantique, drôle et touchante, où les situations tordantes et originales se succèdent: diner déjanté dans un grand restaurant, leçon de drague hilarante, accident de bilboquet, allergies multiples, scène de danse mythique.

Centre d’animation et de loisirs 23, Rue de la Corvée Ornans

dernière mise à jour : 2022-02-10 par