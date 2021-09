L’ARNAQUEUSE Champagné, 3 septembre 2021, Champagné.

L’ARNAQUEUSE 2021-09-03 – 2021-09-03 Salle polyvalente Esplanade de la Liberté

Champagné Sarthe Champagné

EUR A la recherche du grand amour, Luc fait appel aux services de Clara, love coach séductrice. Problème : elle se révèle un brin malhonnête, et rien ne va se passer comme prévu…Dans ces conditions, trouver l’amour ne sera pas simple !

« L’Arnaqueuse » est une comédie romantique, drôle et touchante, où les situations tordantes et originales se succèdent : dîner déjanté dans un grand restaurant, leçon de drague hilarante, accident de bilboquet, allergies multiples, scène de danse mythique…

Historique :

Après 6 mois de succès à Paris et une première tournée dans toute la France, l’Arnaqueuse a conquis le Festival Off d’Avignon 2019 avec ses rires, son émotion, son rythme et sa folie ! Toutes les dates ont affiché complet, et depuis, le succès est au rdv partout en France et à l’étranger ! Des places sont réservées presque un an à l’avance sur chaque date de tournée, et l’équipe artistique ne cesse de chercher le petit détail supplémentaire pour continuer à améliorer encore et toujours cette pièce qui fait mouche à chaque réplique !

Billets en vente en mairie (pas de réservation par téléphone) – PLACES LIMITÉES

6€ en prévente, 8€ sur place, 3€ moins de 15 ans

PASS SANITAIRE (à partir de 18 ans) et PIECE D’IDENTITÉ EXIGÉS A L’ENTRÉE DU SPECTACLE (test PCR -72h ; et non plus -48h comme indiqué initialement sur l’affiche et tract).

« L’ARNAQUEUSE » : une comédie délirante de Thom Trondel, entre Pretty Woman et le Diner de Cons !

http://www.ville-champagne.fr/

