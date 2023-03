L’Arnaqueuse LE PALACE BEAUMONT SUR OISE Catégories d’Évènement: Beaumont-sur-Oise

L’Arnaqueuse LE PALACE, 3 juin 2023, BEAUMONT SUR OISE. L’Arnaqueuse LE PALACE. Un spectacle à la date du 2023-06-03 à 20:30 (2023-03-07 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros. Quand Luc, à la recherche du grand amour, rencontre Clara, love coach séductrice et un brin malhonnête, rien ne se passe comme prévu ! Entre un dîner déjanté dans un grand restaurant, une leçon de drague hilarante, un accident de bilboquet, des allergies multiples ou encore une scène de danse mythique… Trouver l’amour n’est pas si simple, surtout lorsqu’on a affaire à une arnaqueuse ! À la fin du spectacle, les spectateurs disent : cette pièce est tout sauf une arnaque ! Depuis 2019, cette pièce connaît un énorme succès et a déjà fait hurler de rire plus de 100.000 personnes ! L’ARNAQUEUSE Votre billet est ici LE PALACE BEAUMONT SUR OISE 6 Avenue Anatole France Val-DOise Quand Luc, à la recherche du grand amour, rencontre Clara, love coach séductrice et un brin malhonnête, rien ne se passe comme prévu ! Entre un dîner déjanté dans un grand restaurant, une leçon de drague hilarante, un accident de bilboquet, des allergies multiples ou encore une scène de danse mythique… Trouver l’amour n’est pas si simple, surtout lorsqu’on a affaire à une arnaqueuse ! À la fin du spectacle, les spectateurs disent : cette pièce est tout sauf une arnaque ! Depuis 2019, cette pièce connaît un énorme succès et a déjà fait hurler de rire plus de 100.000 personnes ! .30.8 EUR30.8. Votre billet est ici

