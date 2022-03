Larmor Light – “Press Play Again” [O_O] Le Barouf, 23 avril 2022, Dieppe.

Larmor Light – “Press Play Again” [O_O]

Le Barouf, le samedi 23 avril à 20:00

**That guy and his cassette player [O_O]** **Larmor Light**, le duo entre un guitariste-chanteur et son fidèle **lecteur cassette**, rembobine pour un concert au BarOuf! Puisant ses influences dans la **Scène de Seattle** des années 1990, le projet emmené par **Reynald Lynden** propose un **Rock Alternatif** énergique et mélodique, dont les compositions électriques et acoustiques vont dans la lignée des **Foo Fighters**, **Pearl Jam** et **Soundgarden**. **Reynald Lynden**: guitare, chant **Cassette Audio**: basse, batterie

Entrée libre – Ouverture des portes: 19h – Pour consommer au Barouf, bar associatif : 1€ d’adhésion mensuelle ou 10€ d’adhésion annuelle.

Larmor Light, le duo entre un guitariste-chanteur et son fidèle lecteur cassette, rembobine pour un concert au BarOuf!

Le Barouf 11 avenue Normandy Sussex 76200 Dieppe Dieppe Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T20:00:00 2022-04-23T22:00:00