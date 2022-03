L’armoire des étudiants (vide-dressing) Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

### Collecte : * mardi 22 mars de 12h30 à 14h batiment 43 (hall des assos) * jeudi 24 mars de 16h15 à 18h au Diapason Récupérés : vêtements en bon état et propres (pas de chaussures ni d’accessoires ### Distribution * mardi 29 mars de 12h à 17h30 En partenariat avec “La Belle déchette”, une équipe étudiante de l’ESIR organise un vide-dressing gratuit sur le Campus Beaulieu. Campus Beaulieu : parvis du Hall des associations (bâtiment 43) allée de beaulieu rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

