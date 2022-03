Larmes de Pluie Théâtre du Chien Blanc Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Larmes de Pluie Théâtre du Chien Blanc, 31 mars 2022, Toulouse. Larmes de Pluie

du jeudi 31 mars au samedi 2 avril à Théâtre du Chien Blanc

### Seule en scène poético-musical Après un temps se sentant noyée par la tristesse, fruit de l’absence de son ancien amour, une rêveuse décide de nous conter l’histoire qu’ils écrivirent ensemble au fur et à mesure des jours. À chaque chapitre correspond une chanson. Les chansons voyagent comme le battement de son coeur entre la France et l’Amérique du Sud. Elle n’est pas seule, elle est toujours accompagnée de sa fidèle compagne la guitare et de la poésie donnant saveur à sa vie. Avec : Amélie Lefranc Compagnie Amélie como la peli ### Plus d’infos [Site web](https://www.theatreduchienblanc.fr/) ![]() ### Infos pratiques Tout public à partir de 8 ans Les 31 mars, 1 et 2 avril à 20h30 Durée : 45mn

10€ / 9€ / 6€ / Carnets Pleins Feux

Culture Théâtre du Chien Blanc 26 Rue du général Jean Compans, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T20:30:00 2022-03-31T21:15:00;2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T21:15:00;2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T21:15:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre du Chien Blanc Adresse 26 Rue du général Jean Compans, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Théâtre du Chien Blanc Toulouse Departement Haute-Garonne

Théâtre du Chien Blanc Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Larmes de Pluie Théâtre du Chien Blanc 2022-03-31 was last modified: by Larmes de Pluie Théâtre du Chien Blanc Théâtre du Chien Blanc 31 mars 2022 Théâtre du Chien Blanc Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne