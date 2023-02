LARMES DE CROCODILE CIE HORS D’OEUVRE LE SEMAPHORE, 9 février 2023, TREBEURDEN.

Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

LE SEMAPHORE TREBEURDEN 9 rue des plages Cotes-d’Armor

LARMES DE CROCODILE TREBEURDEN 3 FEVRIER 2023

Larmes de crocodile

Compagnie Hors d’oeuvres

De et avec : Fanny Catel et Jean-Noël Françoise / Composition musicale : Jean-Noël Françoise / Création sonore : Arnaud Leger / Lumière, vidéo : Fred Hocké / Dessins : Violaine de Maupeou

Et si l’on revisitait l’histoire de la femme, de l’homme et de leurs relations ?

Traversant plusieurs moments fictifs ou réels de l’humanité, un homme et une femme échangent sans tabous. De la Genèse au film 2001 l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick, d’une rencontre à Ibiza en 1975 à l’attentat anti-féministe de Montréal en 1989, les séquences et les références déplient, derrière leur naïveté assumée, une réflexion sur les constructions de genre. Et nous rappellent, sans didactisme, qu’il appartient à chacun de transformer la réalité. Convoquant musiques, chants, danses et dessins, Larmes de crocodile déboulonne le patriarcat dans une écriture de plateau à la fantaisie et la verve percutantes.

