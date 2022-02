L’Armée de Madame Pince Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Médiathèque des Chartreux, le mercredi 30 mars à 16:30

Rejoignez ce groupe inspiré de l’armée de Dumbledore (Madame Pince est la bibliothécaire de Poudlard) et venez y défendre vos choix de lecture ! Vous pourrez y devenir un grand Dévoreur de Livres, un sage Passeur de Mots ou un féroce Protecteur de Belles Histoires…Chacun contribuera à construire l’identité du groupe. Pour accéder aux médiathèques, les visiteurs de plus de 12 ans et 2 mois révolus sont tenus de présenter un pass sanitaire valide et les plus de 16 ans un pass vaccinal valide.

Sur inscription : à l’accueil jeunesse ou par téléphone au 01 41 23 81 62

Club de lecture pour les 9-13 ans. Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

2022-03-30T16:30:00 2022-03-30T17:30:00

