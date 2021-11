Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre L’Arme d’Amour Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le vendredi 12 octobre 2018 à 20:00

Vendredi 12 Octobre 2018 de 20h00 à 21h00 Dans ce spectacle chanté et joué, nous allons vous parler d’amour . Pas d’amour!…Mais: D’AMOUR! Avec Brigitte Ghislain, Comédienne et chanteuse (auteure des chansons) Goran Jurésic. Comédien et musicien (arrangeur) Barbara Boichot Mise en scène (auteure des textes parlés) Renseignements au 03-86-68-48-50 Entrée libre

gratuit, entrée libre

Dans ce spectacle chanté et joué, nous allons vous parler d'amour . Pas d'amour!…Mais: D'AMOUR!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-10-12T20:00:00 2018-10-12T21:00:00

