2022-07-18 15:00:00 – 2022-07-18 17:00:00

Visite de l'Armagnac du château de Castandet par M. de Coutard. La production de très Vieil Armagnac issu du plan du baco s'y fait dans le respect d'une tradition familiale ancestrale axée sur la qualité. Le plus ancien millésime date de 1974. Les armagnacs sont conservés dans des fûts en chêne réalisés de façon artisanale par un des derniers tonneliers landais.

