Marseille Olivia Jazz & Co L’arlequin Marseille, 7 décembre 2023 18:00, Marseille. Olivia Jazz & Co Jeudi 7 décembre, 19h00 L’arlequin 18€ Préparez-vous pour une soirée jazz avec Olivia Jazz & Co à L’Arlequin. Laissez-vous emporter par les mélodies envoûtantes et la voix captivante d’Olivia, suivies d’une ambiance musicale assurée par DJ Bernard. Détails de la soirée : Olivia Jazz & Co en concert

Animation par DJ Bernard

1 consommation incluse

Pâtes Carbonara disponibles sur place

️ Tarif spécial de la soirée : 18€ (Entrée + 1 consommation + pâtes Carbonara) Une soirée parfaite pour les amateurs de jazz et de bonne musique. Profitez des délices simples avec les pâtes Carbonara tout en vous relaxant au son des notes envoûtantes d’Olivia Jazz & Co. Pour réserver, appelez le 07 87 39 08 92.

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ L’arlequin 1, rue Missiri 13013 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T19:00:00+01:00 – 2023-12-07T23:59:00+01:00

