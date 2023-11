Déenne Quartet L’arlequin Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Déenne Quartet L’arlequin Marseille, 16 novembre 2023, Marseille. Déenne Quartet Jeudi 16 novembre, 19h00 L’arlequin 18€ Venez passer une soirée musicale exceptionnelle au L’Arlequin avec le concert live du groupe Déenne Quartet. Après le concert, continuez la soirée avec une ambiance animée assurée par DJ Bernard. Détails de la soirée : Concert live avec le groupe Déenne Quartet

Animation par DJ Bernard

1 consommation incluse

Dégustez de délicieuse charcuterie

️ Tarif spécial de la soirée : 18€

