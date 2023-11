Coco Briaval L’arlequin Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Coco Briaval L’arlequin Marseille, 9 novembre 2023, Marseille. Coco Briaval Jeudi 9 novembre, 19h00 L’arlequin 18€. Ne manquez pas cette soirée musicale exceptionnelle à L’Arlequin. Le groupe Coco Briaval vous entraînera dans un voyage musical inoubliable, suivi d’une ambiance animée assurée par DJ Bernard.

Détails de la soirée :

Concert live avec le groupe Coco Briaval

Ambiance musicale par DJ Bernard

1 consommation incluse

Dégustez de délicieuses pizzas

️ Tarif spécial de la soirée : 18€

Une soirée parfaite pour les amateurs de musique !

Pour réserver, appelez le 07 87 39 08 92.

_____________________________________________________________

