In Time L’arlequin, 19 janvier 2023, Marseille. In Time Jeudi 19 janvier, 19h00 L’arlequin ♫JAZZ♫ L’arlequin 1, rue Missiri 13013 Marseille 14e Arrondissement Marseille 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur « IN TIME », un trio exceptionnel celui de l’organiste Stéphan Patry avec le batteur Thomas Derouineau et, bien connu à Marseille, le saxophoniste ténor Jean Jacques Elangué !

Organiste à part entière, Stefan Patry joue l’orgue Hammond sous toutes ses coutures : les 2 claviers agrémentés du pédalier de basses. Reconnu comme un des spécialistes de l’instrument,

Stéfan PATRY , depuis plus de 35 ans, se produit sur toutes les

scènes. Révélation du Festival Jazz de Juan les Pins en 2004 où il a même remplacé Jimmy SMITH au pied levé, il a enregistré plus de 15 CD sous son nom, en France , aux Etats Unis, en Afrique, en Arménie.

2023-01-19T19:00:00+01:00

2023-01-19T22:00:00+01:00

