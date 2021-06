L’Aristide – Master Terrasse Place Aristide Briand, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Dizier.

Place Aristide Briand, le samedi 3 juillet à 19:00

Imaginez une terrasse géante depuis le Théâtre jusqu’à l’Hôtel de Ville de Saint-Dizier, comptant plus de 900 places, sous 800 mètres de guirlandes lumineuses, des animations musicales, de la restauration type tapas, planchas ; le tout proposé dans un esprit guinguette, aux ambiances multiples, sous des lumières cosy. Bienvenue à l’Aristide ! Ce concept de « master terrasse » s’installe place Aristide Briand le samedi 3 juillet à partir de 19h. L’Aristide, c’est également une ambiance musicale avec les concerts des groupes Rozedale, la Roulette Rustre et Sello de Cubania. ### Rozedale Les deux complices Amandyn et Charlie bousculent les habitudes : un nouveau logo, un nouvel album, un nouveau look ! Il n’en fallait pas plus pour comprendre qu’il va falloir compter avec Rozedale dans le paysage musical français dans les années à venir. Après deux premiers albums défendus comme des guerriers aux quatre coins de l’Europe et des prestations marquantes comme la première partie de Ben Harper au Théâtre antique de Vienne, le groupe a passé une partie du mois de juin en résidence aux prestigieux ICP Studios de Bruxelles. Un nouvel opus y a été mis en boite et il s’annonce déjà comme l’une des sensations de l’année 2021. Il s’en dégage une énergie décuplée, le tout au service de textes ciselés. ### La Roulette Rustre Un mélange subtil de Ferré pour la plume et la verve, de Pink Floyd pour la démesure, un soupçon de Zappa pour l’absence de frontières, et une bonne dose d’Ogres de Barback pour tout le reste… La Roulette Rustre propose un étonnant alliage musical cuivré, forgé à coup de chanson à quatre voix et de rock progressif. Il en transpire leurs racines lorraines, celles du fer et de l’acier. ### Sello de Cubania Un show plein d’énergie à la cubaine, une musique qui est aussi une invitation à la fête. Ce groupe vous propose de redécouvrir les incontournables de la musique cubaine. Le répertoire est composé de Son cubain, Mambo, Salsa, Chacha, Bolero offrant ainsi aux spectateurs un véritable bouquet de musique afro-cubaine. Sello de Cubania rassemble en son sein des musiciens d’exception, développant une approche unique dans la manière d’interpréter la musique cubaine grâce aux interactions avec le public. La qualité des musiciens, leur énergie, leur joie de jouer, sont au service d’une musique festive, qui sera une invitation à la danse et à la fête.

