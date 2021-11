Paris Mémorial de la Shoah île de France, Paris Larissa d’Alexandre Dayet Mémorial de la Shoah Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 14 novembre 2021

de 14h30 à 16h

gratuit

Dans le cadre du mois du Film Documentaire France, Pologne, documentaire, 44 min, Fundacja Kamera, Telewizja Polska, 2020. Fin 1942, Larissa, une petite fille âgée de 10 ans s’évade du ghetto de Varsovie en escaladant seule une échelle. Du côté « aryen » de la ville, une famille l’accueille et la protège. Helena, âgée de 16 ans, s’occupe de Larissa et la traite comme sa petite sœur. Quelques semaines plus tard, Larissa doit quitter l’appartement. La petite fille et Helena se quittent définitivement. 70 ans après ces événements, Larissa, qui habite Paris, ressent le désir impérieux de se rendre en Pologne pour retrouver Helena. En présence du réalisateur, de Larissa Cain et d’Olga Zapotocka-Zapalska, petite-fille d’Helena. Animée par Audrey Kichelewski, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université de Strasbourg. Spectacles -> Projection Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier Paris 75004

Contact : Mémorial de la Shoah

2021-11-14T14:30:00+01:00_2021-11-14T16:00:00+01:00

