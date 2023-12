LE MONTESPAN L’ARIA DE CORNEBARRIEU Cornebarrieu, 27 avril 2024, Cornebarrieu.

L’histoire du plus célèbre cocu de France, adapté du roman de Jean Teulé.An de Grâce 1663 : croulant sous les dettes, Louis-Henri de Pardaillan, marquis de Montespan intègre les forces armées du royaume pour s’attirer les faveurs de Louis XIV et retrouver une vie plus décente. Il se réjouit qu’en son absence, sa femme soit introduite a` la cour auprès de la Reine. Mais lorsqu’il apprend qu’elle est devenue la nouvelle favorite du monarque, il se lance dans une guerre folle et sans limite contre le Roi-Soleil, prêt à tout pour retrouver l’amour de sa vie.A partir de 12 ans.

Tarif : 26.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:30

L’ARIA DE CORNEBARRIEU 1 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 31700 Cornebarrieu