DOM JUAN L’ARIA DE CORNEBARRIEU Cornebarrieu, 29 mars 2024, Cornebarrieu.

Le texte original, toujours conserve´ et respecte´, est projete´ dans un univers qui l’inscrit dans les codes urbains du rap et du hip-hop. La vraie modernite´ du travail de Tigran Mekhitarian re´side dans sa capacite´ a` traiter la langue de Molie`re avec la fougue et le flow du phrase´ d’aujourd’hui. A partir de 10 ans.

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:30

L’ARIA DE CORNEBARRIEU 1 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 31700 Cornebarrieu