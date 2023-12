TITANIC L’ARIA DE CORNEBARRIEU Cornebarrieu, 22 mars 2024, Cornebarrieu.

La plus ou moins véritable histoire du célèbre naufrage !Une comédie délirante, loufoque et musicale avec le bateau qui coule quand même à la fin…Les Moutons Noirs revisitent l’histoire du Titanic dans un voyage immersif et musical.Embarquez à bord du célèbre vaisseau des rêves et plongez à bord d’une odyssée où s’entremêlent les intrigues et les personnages, les lieux et les coursives. A partir de 8 ans.

Tarif : 26.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

L’ARIA DE CORNEBARRIEU 1 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 31700 Cornebarrieu