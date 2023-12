OUBLIE-MOI L’ARIA DE CORNEBARRIEU Cornebarrieu, 7 mars 2024, Cornebarrieu.

Il était une fois une histoire d’amour entre Jeanne et Arthur. Une histoire parfaite. Parfaite jusqu’à ce que Jeanne demande à Arthur d’aller acheter du lait et un timbre. C’était pourtant simple à retenir… Porté avec finesse par Marie-Julie Baup et Thierry Lopez, ce pas de deux dans un univers pop de comédie romantique sonne toujours juste. Une superbe ode à l’amour, à la compassion et à l’intime.A partir de 12 ans.

Tarif : 34.20 – 39.50 euros.

Début : 2024-03-07 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ARIA DE CORNEBARRIEU 1 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 31700 Cornebarrieu