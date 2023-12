SENK – LAURA CALU L’ARIA DE CORNEBARRIEU Cornebarrieu Catégories d’Évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne SENK – LAURA CALU L’ARIA DE CORNEBARRIEU Cornebarrieu, 2 mars 2024, Cornebarrieu. Selon le pouce levé ou baissé par la plèbe, la mise à mort n’est jamais très loin. Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de son époque, mais surtout contre ses propres contradictions. Spectacle déconseillé aux enfants.

Tarif : 27.20 – 32.20 euros.

Tarif : 27.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:30
Réservez votre billet ici
L'ARIA DE CORNEBARRIEU
1 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918
31700 Cornebarrieu

