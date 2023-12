CHANGER L’EAU DES FLEURS L’ARIA DE CORNEBARRIEU Cornebarrieu Catégories d’Évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne CHANGER L’EAU DES FLEURS L’ARIA DE CORNEBARRIEU Cornebarrieu, 25 janvier 2024, Cornebarrieu. Adapté de l’immense succès en librairie de Valérie Perrin, traduit dans le monde entier.Salomé Lelouch et Mikaël Chirinian s’emparent du roman au plus d’un million de lecteurs pour vous offrir une histoire rayonnante d’humanité !Un hymne merveilleux aux choses simples A partir de 12 ans.

Tarif : 26.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:30 Réservez votre billet ici L’ARIA DE CORNEBARRIEU 1 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 31700 Cornebarrieu Détails Catégories d’Évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne Autres Code postal 31700 Lieu L'ARIA DE CORNEBARRIEU Adresse 1 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Ville Cornebarrieu Departement Haute-Garonne Lieu Ville L'ARIA DE CORNEBARRIEU Cornebarrieu Latitude 43.650245 Longitude 1.325293 latitude longitude 43.650245;1.325293

