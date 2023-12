CLAIRE DITERZI L’ARIA Cornebarrieu, 15 mars 2024, Cornebarrieu.

Cornebarrieu Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15 21:45:00

Un spectacle joyeux et métissé, qui mêle théâtre et musique, pour (ré)inventer la vie de Tassadite, née en 1932 en Kabylie.

Spectacle présenté dans le cadre de la saison d’Odyssud « Hors les murs ».

Claire Diterzi n’a jamais cessé de chercher la meilleure façon de libérer la musique de ses carcans, de l’ouvrir aux métissages, aux innovations, à toutes les disciplines. La façon la plus directe et franche de partager ses émotions, ses questions autour de la place de la femme, de l’altérité, de la tolérance.

28 EUR.

L’ARIA Rue du 11 Novembre 1918

Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie



