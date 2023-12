Les Goguettes L’Aria Cornebarrieu, 11 janvier 2024 19:30, Cornebarrieu.

Les Goguettes 11 – 14 janvier 2024 L’Aria

Un nouveau spectacle pour ce quatuor qui doit son succès à une idée infaillible : se moquer de tout, et surtout de lui-même. Leurs armes : un humour sans limites et un talent certain pour la chanson.

Spectacle ODYSSUD hors les murs

L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T20:30:00+01:00 – 2024-01-11T22:30:00+01:00

2024-01-14T20:30:00+01:00 – 2024-01-14T22:30:00+01:00

