Les noces… (de Figaro) L’Aria Cornebarrieu, 17 décembre 2023 17:00, Cornebarrieu.

Les noces… (de Figaro) Dimanche 17 décembre, 18h00 L’Aria

Ce sont les noces clandestines de Figaro et Susanne, et celles du théâtre et de l’opéra : une adaptation qui a pour ambition de marier l’opéra avec son texte d’origine, deux éclairs de génies : Messieurs Mozart et Beaumarchais…

Spectacle offert aux habitants de Cornebarrieu sur réservation auprès de la billetterie (dans la limite des places disponibles).

L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T18:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:30:00+01:00

DR