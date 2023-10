Petite anthologie de la chanson française – Spectacle musical L’Aria Cornebarrieu Catégories d’Évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne Petite anthologie de la chanson française – Spectacle musical L’Aria Cornebarrieu, 27 novembre 2023, Cornebarrieu. Petite anthologie de la chanson française – Spectacle musical Lundi 27 novembre, 15h00 L’Aria 10€ Les cheveux d’argent invitent l’association « A tout Bout de Chant » dans ce spectacle qui revisite la chanson française des années 50-60, dans une ambiance music-hall. Pour toute réservation, contacter le Club des Cheveux d’argent, au foyer de l’Aussonnelle, le mardi ou le jeudi après-midi.

Tarif : 10€. Réservation auprès du club des cheveux d’argent. L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-27T15:00:00+01:00 – 2023-11-27T16:30:00+01:00 A tout Bout de Chant

L'Aria
Adresse Rue du 11 novembre, Cornebarrieu
Ville Cornebarrieu
Departement Haute-Garonne

