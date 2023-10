Rencontre avec la glaciologue Daphné Buiron L’Aria Cornebarrieu, 24 novembre 2023, Cornebarrieu.

Rencontre avec la glaciologue Daphné Buiron Vendredi 24 novembre, 19h00 L’Aria Sur inscription

Pour sa 15ème édition, du 23 au 26 novembre 2023, le festival aura pour thématique « Explorer la biodiversité et découvrir l’intimité du vivant ».

A cette occasion, la médiathèque vous propose une rencontre avec la glaciologue Daphné Buiron, auteur du livre «Habiter l’Antarctique», à l’auditorium de l’Aria. Sur inscription : 05 62 13 43 02.

Le Prix littéraire : votez pour le «Prix du public 2023», avec six ouvrages sélectionnés (récits de voyage, d’aventures ou d’explorations) qui sont disponibles à la médiathèque.

Plus de renseignements sur le festival : www.terresdailleurs.org

L'Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:00:00+01:00

