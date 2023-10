Conférence lyrique : Qu’est-ce que l’Opéra ? L’Aria Cornebarrieu, 18 novembre 2023, Cornebarrieu.

Conférence lyrique : Qu’est-ce que l’Opéra ? Samedi 18 novembre, 11h00 L’Aria

Christophe Ghristi, directeur artistique de l’Opéra national du Capitole et Dorian Astor, dramaturge, viennent à votre rencontre dans une conférence autour de l’opéra et du monde lyrique pour vous faire découvrir son histoire et ses œuvres.

> Tout public à partir de 10 ans entrée libre dans la limite des places disponibles. Auditorium de l’Aria.

L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T11:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00

