FUTUR FUTUR #2 L’Aria Cornebarrieu Catégories d’Évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne FUTUR FUTUR #2 L’Aria Cornebarrieu, 7 octobre 2023, Cornebarrieu. FUTUR FUTUR #2 Samedi 7 octobre, 20h30 L’Aria Présentations de fin d’études des étudiants du LIDO. Chaque numéro plonge le spectateur dans des univers artistiques engagés où la maitrise des arts du cirque côtoie le théâtre, la danse et la musique. L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:30:00+02:00

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:30:00+02:00 EsactoLido – CIRQUE Détails Catégories d’Évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne Autres Lieu L'Aria Adresse Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Ville Cornebarrieu Departement Haute-Garonne Lieu Ville L'Aria Cornebarrieu latitude longitude 43.649433;1.321393

L'Aria Cornebarrieu Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cornebarrieu/