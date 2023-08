DU PLOMB DANS LE GAZ L’Aria Cornebarrieu Catégories d’Évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne DU PLOMB DANS LE GAZ L’Aria Cornebarrieu, 24 septembre 2023, Cornebarrieu. DU PLOMB DANS LE GAZ Dimanche 24 septembre, 16h00 L’Aria Entrée libre – au théâtre de verdure Entre la danse, le cirque et le théâtre, Les Goldini vous régaleront de leurs acrobaties, jongleries, clowneries… Avec humour et émotion ! L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

latitude longitude 43.649433;1.321393

