Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

FÊTE DE LA MUSIQUE & FÊTE DE LA ST JEAN L’Aria Cornebarrieu Cornebarrieu Catégories d’Évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne FÊTE DE LA MUSIQUE & FÊTE DE LA ST JEAN L’Aria Cornebarrieu, 23 juin 2023, Cornebarrieu. FÊTE DE LA MUSIQUE & FÊTE DE LA ST JEAN Vendredi 23 juin, 18h30 L’Aria Au programme, concerts de l’école de musique, Karaoke live avec l’ochestre « Franquette » et le traditionnel feu de la Saint Jean. L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.franquette-live.fr/?fbclid=IwAR1T03eBarVaOnRgSiul35ukKkNJMEeYxzzBgay-_t_CgeEKg7q14lirGCU »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T18:30:00+02:00 – 2023-06-23T23:00:00+02:00

2023-06-23T18:30:00+02:00 – 2023-06-23T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne Autres Lieu L'Aria Adresse Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Ville Cornebarrieu Departement Haute-Garonne Lieu Ville L'Aria Cornebarrieu

L'Aria Cornebarrieu Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cornebarrieu/

FÊTE DE LA MUSIQUE & FÊTE DE LA ST JEAN L’Aria Cornebarrieu 2023-06-23 was last modified: by FÊTE DE LA MUSIQUE & FÊTE DE LA ST JEAN L’Aria Cornebarrieu L'Aria Cornebarrieu 23 juin 2023