Projection «no gravity» L’Aria Cornebarrieu Catégories d’Évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

Projection «no gravity» L’Aria, 8 mars 2023, Cornebarrieu. Projection «no gravity» Mercredi 8 mars, 20h00 L’Aria

Entrée gratuite

Projection du film “No gravity” réalisé par Silvia Casalino en 2011 produit par 10:15 productions. L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie Dans le cadre des journées internationales des femmes et filles de sciences (visant à promouvoir l’accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles aux sciences), du 6 au 10 mars. Une rencontre avec une scientifique suivra la projection.

