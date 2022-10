Tous pour un L’Aria, 29 janvier 2023, Cornebarrieu.

Tous pour un Dimanche 29 janvier 2023, 17h00 L’Aria

Tarifs : 15 € | 10 €

Concert dessiné d’Alfred et Charles Berberian, Bastien Lallemant et JP Nataf

L’Aria Rue du 11 novembre 1918, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

Les dessinateurs et scénaristes de BD Alfred et Charles Berberian mêlent leurs univers à ceux des chanteurs et musiciens Bastien Lallemant et JP Nataf.

« Le trait est la voix du dessinateur, les accords sont les couleurs du musicien, certains dessins sont des sons et certaines chansons des

peintures » : c’est en ces termes stimulants que ces quatre artistes,

complices de longue date, nous invitent à un voyage musical lu et

dessiné à quatre mains.

La garderie de l’Aria

Ce service est ouvert sur réservation auprès de la billetterie (site web ou permanence à l’Aria), pour les enfants de 6 à 12 ans inclus , jusqu’à 72 heures avant la date du spectacle.

Tarif : 5 € par famille

Organisation : Ville de Cornebarrieu



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-29T17:00:00+01:00

2023-01-29T19:00:00+01:00