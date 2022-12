Cornebarrieu Danse fête ses 25 ans L’Aria Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Cornebarrieu Danse fête ses 25 ans L’Aria, 21 janvier 2023, Cornebarrieu. Cornebarrieu Danse fête ses 25 ans Samedi 21 janvier 2023, 14h00 L’Aria Pour fêter ses 25 ans, l’association vous convie à l’Aria. L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.cornebarrieu-danse.com »}] Pour fêter ses 25 ans, l’association vous convie à l’Aria. A 14h, un spectacle gratuit et ouvert à tous, retraçant l’histoire de la danse à deux sur plusieurs continents, suivi d’une crêpe party.

Et à partir de 19h30 : grande soirée dansante deux orchestres :

rock swing avec les «Money Makers» et latino avec «Cubaband».

18€ la soirée. Restauration possible sur place.

Plus de détails sur le site de l’association : www.cornebarrieu-danse.com

2023-01-21T14:00:00+01:00

2023-01-21T23:59:00+01:00

