Larguez les amarres Saint-Malo, 11 juin 2022, Saint-Malo.

Plusieurs siècles de tradition maritime et plus que jamais dans le vent, le port de Saint-Malo accueille depuis près de cinquante ans la Route du Rhum, l’une des courses à voile les plus prestigieuses. Au milieu de la fureur des vents ou de la ferveur des visiteurs, les photographes de la Société Photographique et Audiovisuelle de Saint-Malo ont tourné leurs objectifs vers ces monstres des mers pour en capturer toute la puissance, mais aussi la poésie colorée des pontons et les rêves restés à quai des visiteurs.

