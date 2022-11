Bal trad du duo Simone et Ginette Larguet, Saint-Christophe-des-Bardes (33)

Bal trad du duo Simone et Ginette Larguet, Saint-Christophe-des-Bardes (33), 18 avril 2023, . Bal trad du duo Simone et Ginette Mardi 18 avril 2023, 21h00 Larguet, Saint-Christophe-des-Bardes (33)

Au chapeau

avec Simone et Ginette Larguet, Saint-Christophe-des-Bardes (33) Larguet, 33330 Saint-Christophe-des-Bardes, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39516 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] What do you want to do ? New mailCopy source : événement Bal trad du duo Simone et Ginette publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T21:00:00+02:00

2023-04-19T01:00:00+02:00

Détails Autres Lieu Larguet, Saint-Christophe-des-Bardes (33) Adresse Larguet, 33330 Saint-Christophe-des-Bardes, France Age maximum 110 lieuville Larguet, Saint-Christophe-des-Bardes (33)