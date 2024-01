STAGE MUSIQUE ENFANTS L’Argonaute Orléans, lundi 26 février 2024.

6 – 8ans : travail (instrumental et chant) autour de la chanson « La sorcière ». Chaque enfant aura un instrument dédié sur la durée du stage (clavier, batterie, violon, flûte, basse, ukulélé).

De 14h à 17h (goûter inclus) du 26 au 1er mars à l’Argonaute, 73 boulevard Marie Stuart 45000 Orléans

5€ pour les adhérents-es de Musique et Équilibre (élèves inscrits en cours du cycle petite enfance et cours individuel)

80€ pour les extérieurs-es (+5€/adhésion)

Pas de remboursement possible sauf cas de force majeur (en cas de maladie = arrêt médical).

Remplir la fiche d’inscription en ligne et règlement en ligne (via Helloasso), en chèque, espèces ou virement (le règlement doit être fournit avant le début du stage) à déposer/envoyer à l’accueil de Musique et Équilibre au 108 rue de Bourgogne.

L'Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire