LIVE ATELIER Vendredi 19 janvier 2024, 20h30 L’Argonaute

Début : 2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T22:00:00+01:00

Ça va « headbanger » ce soir ! On accueille l’atelier Musiques saturées de Julien Robillard, l’atelier Rock de Romain Clément et le tout nouvel atelier Compositions Rock/Métal de Valentin Mirault.

Une soirée comme on les aime avec les amplis qui crachent du bon son pour vous défouler !

Ouvert à toutes et à tous

Gratuit

Bar associatif ouvert (espèces ou chèque uniquement)

Infos pratiques

Argonaute

73 boulevard Marie Stuart, Orléans

Tram : Arrêt Mozart ou Grand Villers

Parking gratuit + arche à vélo à proximité

L'Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

