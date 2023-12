Conférence : La Loire du moyen Age à Louis XIV L’Argonaute Orléans, 19 janvier 2024 18:00, Orléans.

Conférence : La Loire du moyen Age à Louis XIV Vendredi 19 janvier 2024, 19h00 L’Argonaute Entrée libre et gratuite

AMAE vous convie à une nouvelle conférence de Patrick Villiers le vendredi 19 janvier 2024 à 19h00 en salle 1 de l’Argonaute (Orléans).

Titre : La Loire du moyen Age à Louis XIV

Résumé : Tout navire qu’il soit gabarre ou futreau est et était un investissement plus ou moins lourd selon le tonnage et le bois, chêne ou sapin. Construire et naviguer en Loire était un risque qui ne pouvait se justifier que par le bénéfice escompté. Impossible de dire si c’est le trafic qui crée la navigation ou son contraire mais la paix était une condition indispensable de même que l’absence d’entraves à la navigation : péages comme bancs de sable. Parler de la Loire du moyen âge à Louis XIV, c’est parler d’une navigation entravée qui se libère progressivement sous l’action des rois et des marchands de Loire dans une conjoncture marquée par les guerres, de la fin de la guerre de Cent ans à la Fronde en passant par les guerres de religion ».

L’Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T19:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:00:00+01:00

