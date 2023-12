Scène Ouverte L’Argonaute Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Scène Ouverte L’Argonaute Orléans, 16 janvier 2024, Orléans. Scène Ouverte Mardi 16 janvier 2024, 20h00 L’Argonaute Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-16T20:00:00+01:00 – 2024-01-16T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-16T20:00:00+01:00 – 2024-01-16T22:30:00+01:00 Nouveau concept à l’Argonaute ! Dès à présent le mardi, place aux scènes ouvertes.

Le principe ? Venez chanter, jouer seul-e ou en groupe, c’est possible. Vous faites du rock ? C’est cool ! Du rap, du jazz, de la funk ? C’est cool aussi. Tous les styles sont les bienvenus. C’est le moment de se lancer ! Ouvert à toutes et à tous

Gratuit

Bar associatif ouvert (règlement : espèces ou chèque)

Infos pratiques

Argonaute

73 boulevard Marie Stuart, Orléans

Tram : Arrêt Mozart ou Grand Villers

