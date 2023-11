Anaï et le fil de soi L’Argonaute Orléans, 16 décembre 2023, Orléans.

Anaï et le fil de soi Samedi 16 décembre, 15h00 L’Argonaute

Une fois n’est pas coutume, ce samedi la programmation en entièrement dédié au jeune (et moins jeune) public avec le conte musical Anaï et le fil de soi (composition, écriture et guitare Serge Fourneret / chant Clarisse Millet / Illustration Nathalie Morel)

Ce spectacle raconte l’aventure d’Anaï, petite fille de 8 ans curieuse de tout, qui, un beau matin, se réveille avec une mélodie dans la tête…

L’instant d’après, elle se trouve au bord d’une rivière et d’une forêt luxuriante : des grands papillons, des chants d’oiseaux ; et là, devant elle, tout proche, se dresse un animal majestueux …

Spectacle immersif grâce aux narrations, dialogues entre animaux et Anaï, mais aussi grâce aux nombreuses illustrations projetées sur écran.

Le conte musical sera suivi d’un gouter.

15h30 – 10€ adultes / 8€ enfants

L'Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:00:00+01:00

