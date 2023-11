Concert L’Argonaute Orléans, 15 décembre 2023, Orléans.

Concert Vendredi 15 décembre, 20h30 L’Argonaute 8€

Hearts on the run

Formé en 2011 et composé de Jérôme et Coralie, Hearts on the run est un groupe aux influences pop et folk progressif mêlants riffs incisifs et mélodies entraînantes.

Les deux musiciens sont entrés en studio en 2022 afin d’y enregistrer leur 1er EP 5 titres à paraître début 2024.

Orpheum Black

C’est en 2019 que 3 amis-es : Mélodie (chant/clavier), Greg (chant/guitare) et Romain (guitare) forment Orpheum Black qui sont plus tard rejoint par Alexis (percussions) et Nathan (basse).

Depuis le début, le groupe déploie un univers à l’esthétisme léché et une belle énergie rock portée par un duo vocal envoûtant aux influences variées. Après une tournée de 25 concerts à travers la France, le groupe sera chez eux, à Orléans pour un concert quelque peu différent des autres : un set entièrement acoustique !

Gratuit

Ouvert à toutes et à tous

Bar associatif ouvert

L'Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T23:00:00+01:00

