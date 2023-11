Jam L’Argonaute Orléans, 12 décembre 2023, Orléans.

Jam Mardi 12 décembre, 20h00 L’Argonaute Gratuit

Pour cette nouvelle Jam, c’est David Sevestre, saxophoniste, qui est aux commandes !

Ouvertes à toutes et à tous, nos Jam restent gratuites tout au long de l’année et on ne vous demande qu’une seule chose : vous éclatez sur scène !

Ouvert à tous et à tous

Bar associatif ouvert

L’Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

2023-12-12T20:00:00+01:00 – 2023-12-12T23:00:00+01:00

