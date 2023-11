Trajectoires de socio-écosystèmes ligériens : plus de longue durée et d’interdisciplinarité pour penser l’Anthropocène en vals de Loire. L’Argonaute Orléans, 12 décembre 2023, Orléans.

Trajectoires de socio-écosystèmes ligériens : plus de longue durée et d’interdisciplinarité pour penser l’Anthropocène en vals de Loire. Mardi 12 décembre, 19h00 L’Argonaute Entrée libre et gratuite

Analyser l’Anthropocène dans la longue durée est une façon essentielle d’aborder les questions actuelles et urgentes des rapports Nature – Sociétés. Dans cette perspective, les recherches scientifiques menées dans le bassin versant de la Loire voient le développement croissant d’approches interdisciplinaires, croisant notamment la Géographie, l’Histoire, l’Archéologie et les Biogéosciences. Elles permettent la caractérisation des trajectoires de socio-écosystèmes ligériens qui sont et/ou ont été en tension, dans différents contextes environnementaux et sociétaux. Ces recherches produisent des connaissances fondamentales dans les domaines environnementaux et patrimoniaux et ont une portée opérationnelle (gestion des milieux, des ressources, des risques, du patrimoine…). Cette conférence s’appuiera sur des cas d’étude établis en vals de Loire, entre fleuve et sociétés. Plus de longue durée et d’interdisciplinarité apparait comme étant une clé pour penser le pré-Anthropocène, l’Anthropocène et le post-Anthropocène.

L’Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T19:00:00+01:00 – 2023-12-12T20:30:00+01:00

2023-12-12T19:00:00+01:00 – 2023-12-12T20:30:00+01:00

Loire géologie

@Cyril Castanet