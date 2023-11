Live L’Argonaute Orléans, 11 décembre 2023, Orléans.

Live Lundi 11 décembre, 19h30 L’Argonaute Gratuit

Les vacances d’hiver approchent ! En attendant, venez-vous réchauffer à l’Argonaute et profitez du programme préparé par les élèves de guitare d’Agnès Orsignher, de batterie de Thomas Duval, de piano d’Irina Michel, des classes de chant de Diane Borderieux et Franck Sallé.

Gratuit

Ouvert à toutes et à tous

Bar associatif ouvert

L’Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-11T19:30:00+01:00 – 2023-12-11T20:30:00+01:00

