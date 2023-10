LIVE ATELIER L’Argonaute Orléans, 15 novembre 2023, Orléans.

LIVE ATELIER Mercredi 15 novembre, 19h30 L’Argonaute

es élèves qui composent l’atelier Blues et Pop rock reprennent du service !

Sous le regard bienveillant de leurs professeurs, Thierry Brossard et Philippe Capelle, les élèves nous ont concocté un programme de morceaux tous plus éclectiques pour nous gâter en ce 1er Live Atelier de l’année.

Venez les découvrir !

Ouvert à toutes et à tous

Gratuit

Infos pratiques

Argonaute

73 boulevard Marie Stuart, Orléans

Tram : Arrêt Mozart ou Grand Villers

Parking gratuit + arche à vélo à proximité

L’Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T19:30:00+01:00 – 2023-11-15T21:00:00+01:00

2023-11-15T19:30:00+01:00 – 2023-11-15T21:00:00+01:00

gratuit