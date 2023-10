JAM L’Argonaute Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans JAM L’Argonaute Orléans, 14 novembre 2023, Orléans. JAM Mardi 14 novembre, 20h00 L’Argonaute Pour cette toute 1ere Jam de l’année, on accueille Thierry Fanfant pour coordonner la soirée !

On vous rappelle le principe : prendre son instrument ou sa voix en état convenable, venir à l’Argonaute, jouer, improviser, s’éclater sur scène avec d’autres mélomanes sous la coordination d’un-e musicien-ne différent-e à chaque Jam. Ouvert à toutes et à tous

Gratuit

Bar associatif ouvert (règlement : espèces ou chèque)

Infos pratiques

Argonaute

73 boulevard Marie Stuart, Orléans

Tram : Arrêt Mozart ou Grand Villers

Parking gratuit + arche à vélo à proximité L’Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T20:00:00+01:00 – 2023-11-14T23:00:00+01:00

