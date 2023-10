LIVE L’Argonaute Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans LIVE L’Argonaute Orléans, 13 novembre 2023, Orléans. LIVE Lundi 13 novembre, 19h30 L’Argonaute Après le lancement de la saison en octobre, les élèves reprennent possession de la scène de l’Argonaute !

Ce lundi, ce sont les classes de saxophone de David Sevestre, chant de Franck Sallé, guitare de Thierry Brossard et basse de Victor Gourgeaud qui sont sous les projecteurs. On vous attend nombreux-ses à venir les applaudir.

Infos pratiques

Argonaute

73 boulevard Marie Stuart, Orléans

Tram : Arrêt Mozart ou Grand Villers

Parking gratuit + arche à vélo à proximité L’Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T19:30:00+01:00 – 2023-11-13T21:00:00+01:00

